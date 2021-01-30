Antarktika'da Mars minerali keşfedildi

Bilim insanları, Antarktika'daki bir buz çekirdeğinde Mars'ta bolca bulunan bir mineral keşfetti.

Milan-Bicocca Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları, Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ın geçmişini aydınlatacak yeni bir keşif yaptı.



Araştırmacılar, Antarktika'dan alınan bir buz çekirdeğinin içinde Mars'ta bolca bulunan, ancak Dünya'da nadir görülen bir mineral keşfetti.



Jarosit isimli mineralin Antarktika'da bulunması, minarelin Dünya'da ve Mars'ta aynı şekilde meydana geldiğini gösteriyor.

Keşif ile ilgili konuşan araştırmacılar, söz konusu minarelin hem Dünya'da hem de Mars'ta eski buz birikintilerine hapsolmuş tozdan meydana geldiği söyledi.

Keşif ayrıca, buzulların Kızıl Gezegen için ne denli önemli olduğunu da ortaya koydu.

Araştırmacılar, söz konusu buzların Mars'ta yalnızca vadileri oymakla kalmadığını, aynı zamanda Mars'ın oluşumuna da katkı sağladığını belirtti.

Jarosit isimli minarel ilk olarak 2004 yılında, NASA'nın Mars gezgini Opportunity tarafından keşfedilmişti.