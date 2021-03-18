AnTuTu, sahtesi en çok üretilen telefon markalarını açıkladı

AnTuTu, sahtesi en çok üretilen telefon markalarını açıkladı

Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, sahtesi en çok üretilen akıllı telefon markalarını duyurdu.

Özellikle son piyasaya çıkan üst segment akıllı telefonların bir hayli pahalı olması, tüketicileri daha ucuz modellere yönlendiriyor. Ancak ucuz telefonlar her zaman göründüğü kadar masum değil.

Özellikle sahte ürünlerin başkenti haline gelen Çin'de, yüz binlerce sahte telefon alışverişi yapılıyor. Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, milyonlarca telefonun sahte olup olmadığını denetledi. Denetlerin modellerin 572 bin 303'ü sahte çıktı.

Sahte telefon üreticileri de genellikle piyasadaki popüler markaları taklit ediyor. İşte AnTuTu'ya göre sahtesi en çok üretilen akıllı telefon markaları:

1. SAMSUNG - YÜZDE 34

2. APPLE - YÜZDE 13

3. HUAWEI - YÜZDE 8

4. XIAOMI - YÜZDE 7

5. HONOR - YÜZDE 5

6. OPPO - YÜZDE 5

7. GIONEE - YÜZDE 3

8. VIVO - YÜZDE 3

9. ASUS - YÜZDE 2

10. MEIIGOO - YÜZDE 2

DİĞER ANDROID MARKALAR - YÜZDE 18