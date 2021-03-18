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    AnTuTu, sahtesi en çok üretilen telefon markalarını açıkladı

    Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, sahtesi en çok üretilen akıllı telefon markalarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 11:07
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    AnTuTu, sahtesi en çok üretilen telefon markalarını açıkladı

    Özellikle son piyasaya çıkan üst segment akıllı telefonların bir hayli pahalı olması, tüketicileri daha ucuz modellere yönlendiriyor. Ancak ucuz telefonlar her zaman göründüğü kadar masum değil.

    Özellikle sahte ürünlerin başkenti haline gelen Çin'de, yüz binlerce sahte telefon alışverişi yapılıyor. Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, milyonlarca telefonun sahte olup olmadığını denetledi. Denetlerin modellerin 572 bin 303'ü sahte çıktı.

    Sahte telefon üreticileri de genellikle piyasadaki popüler markaları taklit ediyor. İşte AnTuTu'ya göre sahtesi en çok üretilen akıllı telefon markaları:

    1. SAMSUNG - YÜZDE 34

    SAMSUNG

    2. APPLE - YÜZDE 13

    SAMSUNG

    3. HUAWEI - YÜZDE 8

    huawei

    4. XIAOMI - YÜZDE 7

    AnTuTu, sahtesi en çok üretilen telefon markalarını açıkladı #4

    5. HONOR - YÜZDE 5

    HONOR

    6. OPPO - YÜZDE 5

    IOOI

    7. GIONEE - YÜZDE 3

    gionee

    8. VIVO - YÜZDE 3

    AnTuTu, sahtesi en çok üretilen telefon markalarını açıkladı #8

    9. ASUS - YÜZDE 2

    ASUS

    10. MEIIGOO - YÜZDE 2

    AnTuTu, sahtesi en çok üretilen telefon markalarını açıkladı #10

    DİĞER ANDROID MARKALAR - YÜZDE 18

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