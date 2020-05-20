AnTuTu'ya göre en iyi performans gösteren işlemciler

AnTuTu'ya göre en iyi performans gösteren işlemciler

Şimdiye kadar akıllı telefonları kıyaslaması ile bilinen AnTuTu, bu sefer mobil işlemcileri karşılaştırdı.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek, her telefona belirli bir puan veriyor.

Ancak AnTuTu, bu sefer telefonlara puan vermek yerine kullanılan işlemcileri karşılaştırmayı tercih etti.

EN HIZLI AKILLI TELEFON İŞLEMCİLERİ

AnTuTu'nun yayınladığı en hızlı işlemciler lsitesinde, Qualcomm'un amiral gemisi telefonlara güç veren işlemcisi Snapdragon 865 5G zirvede yer alıyor. İkinci sırada ise Samsung’un Exynos 990 işlemcisi yer alırken, üçüncü sırada yine Qualcomm'un Snapdragon 855 Plus modeli karşımıza çıkıyor.

Listede dikkat çeken başka bir detay ise, Huawei'nin en güçlü işlemcisi Kirin 990'ın rakiplerine göre biraz geride kalması.

Ayrıca rakiplerine göre daha ucuz olan MediaTek Dimensity 1000+ işlemcisi de oldukça iyi işler çıkarıyor.

Lafı daha fazla uzatmadan, yalnızca android telefonlarda kullanılan en hızlı işlemcilerin yer aldığı listeyle sizleri baş başa bırakalım.