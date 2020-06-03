AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi android telefonları

AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi android telefonları

AnTuTu puanına göre, mayıs ayının en güçlü android akıllı telefonlarını sizler için derledik.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz mayıs ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.





SON ÜÇ AYIN LİDERİ: OPPO FIND X2 PRO

Listeye baktığımızda, bütün telefonların da Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'ten güç aldığını görüyoruz.

Ancak mart ayının ilk haftasında tanıtılan Oppo Find X2 Pro, inanılmaz bir performans gösterdi ve 604 bin 123 puan almayı başararak, mart ve nisan ayında elde ettiği liderliği, mayıs ayında da sürdürdü.

Ayrıca telefonda 12GB RAM ve 256GB depolama alanının yer aldığını da hatırlatalım.

Listenin ikinci sırasında ise 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla 600 bin 884 puan alan Oppo Find X2 bulunuyor.

AnTuTu'nun mayıs ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde: