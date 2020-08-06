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- AnTuTu'ya göre temmuz ayının en iyi android telefonları
AnTuTu'ya göre temmuz ayının en iyi android telefonları
- Haber Merkezi
- 06.08.2020 - 11:06
- Güncelleme : 06.08.2020 - 11:06
Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz temmuz ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı.
Bütün telefonların Snapdragon 865 işlemcisinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.
SON BEŞ AYIN LİDERİ: OPPO FIND X2 PRO
Mart ayının ilk haftasında tanıtılan Oppo Find X2 Pro, inanılmaz bir performans gösterdi ve 613 bin 048 puan almayı başararak; mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında elde ettiği liderliği temmuz ayında da sürdürdü.
Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan telefonda 12GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.
Listenin ikinci sırasında ise yine Oppo'nun Find X2 modeli yer alıyor. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip telefon, 606 bin 490 puan almayı başardı.
TEMMUZ AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU
AnTuTu'nun temmuz ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:
- Oppo Find X2 Pro - 613 bin 048
- Oppo Find X2 - 606 bin 490
- Redmi K30 Pro - 601 bin 706
- Xiaomi Mi 10 Pro - 600 bin 940
- Vivo IQOO NEO 3 - 596 bin 141
- Oppo Ace 2 - 595 bin 408
- Vivo X50 Pro+ - 595 bin 404
- Realme X50 Pro 5G - 588 bin 837
- Meizu 17 Pro - 587 bin 483
- Vivo IQOO 3 - 587 bin 087