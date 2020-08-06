AnTuTu'ya göre temmuz ayının en iyi android telefonları

AnTuTu'ya göre temmuz ayının en iyi android telefonları

AnTuTu puanına göre, temmuz ayının en güçlü 10 android telefonunu sizler için listeledik.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz temmuz ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı.

Bütün telefonların Snapdragon 865 işlemcisinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.

SON BEŞ AYIN LİDERİ: OPPO FIND X2 PRO

Mart ayının ilk haftasında tanıtılan Oppo Find X2 Pro, inanılmaz bir performans gösterdi ve 613 bin 048 puan almayı başararak; mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında elde ettiği liderliği temmuz ayında da sürdürdü.

Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan telefonda 12GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise yine Oppo'nun Find X2 modeli yer alıyor. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip telefon, 606 bin 490 puan almayı başardı.

TEMMUZ AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU

AnTuTu'nun temmuz ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde: