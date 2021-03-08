Apple, 57 bin liralık iMac Pro'nun satışlarını durdurdu

Apple, "şimdiye kadarki en güçlü Mac" sloganıyla tanıttığı iMac Pro'nun üretimini ve satışını durdurma kararı aldı.

2017 yılında en güçlü Mac olarak tanıtılan iMac Pro, günümüze kadar bir şekilde gelmeyi başarmıştı. Ülkemizde 57 bin 439 TL'lik fiyat etiketiyle dikkat çeken bilgisayar, artık üretilmeyecek.

Şirket, güçlü performansa sahip olduğunu belirttiği iMac Pro'nun stoklarının bitmesini bekliyor. Stoklar bittiğinde ise, bilgisayar bir daha satılmamak üzere rafa kaldırılacak.

Apple'ın ABD sitesinde stokta ürün bulunurken, Türkiye'deki iMac Pro stokları tükenmiş olarak gözüküyor.

NEDEN KALDIRILDIĞI BİLİNMİYOR

Apple, daha önce iMac Pro'nun satış rakamları hakkında hiçbir veri paylaşmamıştı. Bu nedenle ürünün düşük satış rakamlarından mı yoksa farklı bir sebepten mi satıştan kaldırıldığı bilinmiyor.

Apple'ın iMac Pro modelinin fişini çekmiş olması, iMac bilgisayarlar için bir son olduğu anlamına gelmiyor. Şirketin kendi M1 işlemcisinden güç alan yeni modellerin yolda olduğu belirtiliyor.