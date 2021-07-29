Apple: 5G teknolojisi için henüz erken

Apple: 5G teknolojisi için henüz erken

Apple CEO’su Tim Cook, 5G teknolojisinin henüz erken aşamada olduğunu ve birkaç ülkede kullanıldığını söyledi.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke, henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

Apple, iPhone 12 serisinde kullanıcılara 5G desteği sunmasına rağmen, bu teknoloji dünya genelinde oldukça düşük kullanım oranına sahip.

Ayrıca, 5G'nin daha yüksek dalga boyuna ve daha hızlı internete sahip versiyonu olan mmWave, yalnızca belirli ABD şehirlerinde kullanılabiliyor.

TIM COOK: 5G İÇİN HENÜZ ERKEN

Apple CEO’su Tim Cook, şirketin 2021 üçüncü çeyrek bilançocunu açıklarken, 5G ile ilgili bazı açıklamalarda da bulundu.

Bu teknolojinin erken aşamada olduğunu ve çok yüksek hızların yalnızca belirli ülkelerde kullanıldığını dile getiren CEO, artan 5G talebi ile beraber iPhone’un büyüme göstereceğini söyledi.

Öte yandan, şu anda Çin'de kullanılan 5G teknolojisi sayesinde iPhone 12 modellerine de oldukça fazla ilgi var.

Şirketin, 5G destekli telefonlarına yeni bir iPhone SE modeli eklemesi ve yeni çıkacak iPhone 13 serisi ile beraber 5G yelpazesini genişletmesi bekleniyor.