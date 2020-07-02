Apple, ABD'deki 30 mağazasını daha kapatma kararı aldı

Apple, koronavirüs nedeniyle kapattığı ABD'deki mağazalarına yenilerini ekliyor.

Koronavirüs salgını Çin'de yavaş yavaş etkisini yitirirken, bu sefer de Avrupa ülkelerinin tehdit altında olması ve ölüm oranlarının artması, Apple'ın dünya genelindeki tüm mağazalarının kapanmasına neden olmuştu.

Salgının etkisini azaltmasıyla birlitke harekete geçen Apple, mağazalarını yeniden açmaya başlamıştı.

Şirket, mayıs ayı itibarıyla ABD genelindeki 271 mağazasının yaklaşık yarısını tekrar faaliyete geçirdi.

Ancak ABD'deki vakaların önlenemez yükselişi, Apple'ın aldığı kararı yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

MAĞAZALARI KAPATMIŞTI

Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 20 Haziran itibarıyla ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki 11 perakende satış mağazasının kapatılacağını duyurmuştu.

Şirket, kapatılacak mağazaları Florida, North Carolina, South Carolina ve Arizona gibi korona vakalarının hızla arttığı eyaletlerden seçti.

30 APPLE STORE DAHA KAPANIYOR

ABD'deki vakaların hızla artması nedeniyle harekete geçen Apple, yedi eyalette bulunan 30 Apple Store'u daha geçici olarak kapatacağını açıkladı.

Yeni kapatılacak mağazalarla birlikte Apple'ın ABD'de kapattığı mağaza sayısı 77'ye ulaşacak. Ülke genelinde toplamda 271 mağazası bulunan şirket, kullanıcılardan tamir için mağazada bulunan ürünlerini teslim almasını istiyor.



