Apple, akıllı gözlük ve kameralı AirPods'u 2027'de piyasaya sürebilir

Haber Merkezi

Apple, giyilebilir teknoloji alanındaki ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, teknoloji devi 2027 yılında akıllı gözlüklerini ve kameralı AirPods'larını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Apple, Vision Pro karma gerçeklik başlığına yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımın ardından, bu teknolojileri daha erişilebilir hale getirmek istiyor.

Görsel zeka alanındaki çalışmalarını iPhone 16'nın kamera kontrolüyle bir adım öteye taşıyan Apple, şimdi de aynı teknolojiyi gözlük formunda sunmaya hazırlanıyor.

AKILLI GÖZLÜKLER NASIL OLACAK

Apple'ın geliştirdiği akıllı gözlüklerin, Vision Pro gibi ekranlı bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunması beklenmiyor.

Bunun yerine, Meta'nın Ray-Ban ile iş birliği yaparak ürettiği akıllı gözlüklere benzer bir tasarım bekleniyor.

Yani, Apple'ın akıllı gözlüğünde yerleşik kameralar, hoparlörler ve mikrofonlar bulunacak. Bu sayede kullanıcılar, gözlüğü kullanarak fotoğraf çekebilecek, müzik dinleyebilecek ve telefon görüşmeleri yapabilecek.

KAMERALI AIRPODS

Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bir diğer proje ise kameralı AirPods. Bu proje daha önce de gündeme gelmişti ve şimdi Gurman tarafından da doğrulandı.

AirPods'lara entegre edilecek kameralar sayesinde kullanıcılar, ellerini kullanmadan fotoğraf ve video çekebilecek.

Ancak, AirPods'ların kamera için uygun bir form faktörü olup olmadığı konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor.

Hem akıllı gözlüklerin hem de kameralı AirPods'ların piyasaya sürülmesi için en az 2027 yılına kadar beklememiz gerekecek.