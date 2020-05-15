Apple, akıllı gözlüklerini 2022'de satışa çıkarabilir

Apple'ın üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik gözlüklerinin, 2022 yılında piyasaya sürüleceği iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan bir raporda; Apple'ın, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin geliştirilmesiyle ilgili bazı sorunlarla karşılaştığı ve şirketin, artırılmış gerçekliğe sahip gözlük teknolojisini geçici olarak durdurma kararı aldığı yer almıştı.

Ancak güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüklerinde neredeyse sona yaklaştığını ve seri üretim aşamasına geldiğini bildirmişti.

2022'DE KULLANICILARA SUNULACAK

Apple tahminleri söz konusu olduğunda oldukça başarılı işlere imza atan analist Ming-Chi Kuo, artırılmış gerçekliğe sahip Apple gözlüklerinin 2022'de satışa çıkacağını söylüyor.

Kuo ayrıca, Apple'ın gözlükler için çalıştığı bir şirketin tedarik zinciri bilgileri aracılığıyla bu bilgiyi doğruladığını belirtiyor.

iPHONE'LARA BAĞLI ÇALIŞACAK

İddialara göre Apple'ın yeni akıllı gözlüğünün üzerinde herhangi bir işlemci veya grafik birimi bulunmayacak. Gözlükler, tamamen iPhone veya iPad'lere bağlı bir şekilde çalışacak.

Gözlüklerin üzerinde ise nereye baktığınızı tespit edebilen bir kamera yer alacak.

Ayrıca Apple, bu gözlükleri ayrı bir cihaz olarak değil, iPhone aksesuarı olarak satışa çıkaracak.

UWB BAĞLANTI TEKNOLOJİSİNİ KULLANACAK

Apple, yeni artırılmış gerçeklik gözlüklerinin iPhone'lara kablosuz bağlantı gerçekleştirmesi için ise, iPhone 11 modellerinde karşımıza çıkan UWB bağlantı teknolojisini kullanacak.

Apple'ın UWB teknolojisi hakkında daha fazla bilgi almak için, aşağıdaki bağlantıdan ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz.