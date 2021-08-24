Apple, Amazon ve Microsoft yöneticileri Joe Biden ile görüşecek

Apple, Amazon ve Microsoft yöneticileri Joe Biden ile görüşecek

Apple, Amazon ve Microsoft yöneticileri Tim Cook, Andy Jassy ve Satya Nadella, Biden ile siber güvenliği görüşmek üzere Beyaz Saray'a gidiyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte oldukça artan siber saldırılar, birçok ülkeyi zor durumda bırakıyor. Bu ülkelerden biri olan ABD, geçtiğimiz aylarda devlet kurumlarına yapılan siber saldırılardan nasibini almıştı.

Daha fazla kurum ve kuruluşa siber saldırının yapılmasının beklendiğini belirtilen yetkililer, özel şirketlerin de siber saldırılara maruz kalabileceği uyarısı yapıyor.

Durumun ciddi olduğunun farkında olan ABD Başkanı Joe Biden, teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

APPLE, MICROSOFT VE AMAZON CEO'LARI BEYAZ SARAY YOLCUSU

Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Amazon CEO’su Andy Jassy, siber güvenliği görüşmek üzere Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden ile bir araya gelecek.

Ayrıca Google CEO’su Sundar Pichai, IBM CEO’su Arvind Krishna, JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon ve Southern Company CEO’su Thomas Fanning de toplantıya davet edilen diğer isimler arasında.

Teknoloji liderlerinin, çarşamba günü Biden ile tam olarak ne hakkında konuşacağı henüz kesinleşmedi.

Ancak gelen bilgilere göre Biden, yazılım kullanılarak siber güvenliğin nasıl iyileştirilebileceği konusunda şirket yöneticileriyle görüşecek.

Yönetime gelir gelmez siber saldırılara maruz kalan ABD Başkanı Joe Biden, "Yönetimim, siber güvenliği en önemli önceliği yapacak ve göreve başlar başlamaz bu sorunla ilgilenecek.

"BÜYÜK BEDEL ÖDETECEĞİZ"

Ancak iyi bir savunma yeterli değil, düşmanlarımızı ilk olarak caydırmamız gerek ve bunu, saldırıların sorumlularına büyük bedel ödeterek yapacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.