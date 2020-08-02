Apple, Arapları geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

Apple, Arapları geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

Apple, Suudi petrol şirketi Aramco'yu geçerek yeniden dünyanın en değerli şirketi olmayı başardı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında halka arz edilen Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, dünyanın 2 trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirketi olmuş ve Apple'ı geride bırakmıştı.

Hemen sonra ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesi, aralık ayından bu yana Aramco'nun yüzde 6.4 değer kaybetmesine neden oldu.

APPLE, ARAMCOYU GEÇMEYİ BAŞARDI

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, beklenenden iyi gelen kâr rakamlarının ardından hisse değerini artırmayı başardı. Şirketin hisseleri geçtiğimiz cuma günkü işlemlerde yüzde 10 yükselerek, günü 1.817 trilyon dolarlık rekor piyasa değeriyle tamamladı.

Böylelikle ABD merkezli teknoloji devi, Arap şirket Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu.

Apple'ın anlık piyasa bilgilerine baktığımızda ise şu anki hisse fiyatının 425 dolar olduğunu ve toplam değerinin 1.84 trilyon dolara çıktığını görüyoruz.