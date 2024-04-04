Apple, bazı cihazlara desteği kesiyor: Listeye 2 model daha eklendi Apple, bazı modellerini eski ve modası geçmiş ürünler listesine ekledi. İşte artık destek almayacak Apple ürünleri.

ensonhaber.com

Apple'a göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) ürün listesine ekleniyor.

Apple, iPhone 6 Plus modelinin artık "eski" bir ürün olduğunu resmen onayladı ve telefonu "vintage" listesine ekledi.

Apple'dan destek alamayacak

iPhone 6 Plus, şirketin önceki modellerinden çok daha büyük bir ekrana sahip ilk akıllı telefonu olduğu için birçok Apple kullanıcısının hafızasında yer etmişti.

Telefonun üretimi birkaç yıl önce durduruldu, ancak yine de Apple'dan güvenlik düzeltme ekleri ve teknik destek almaya devam etti. Şimdi ise telefon, Apple'dan herhangi bir güncelleme alamayacak.

Ayrıca, kullanıcılar artık Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları tarafından onarım hizmetinden de faydalanamayacak.

Son olarak Apple, iPad Mini 4 modelini de eski ürün listesine ekledi. Bu nedenle, yukarıda bahsettiğimiz kısıtlamalar bu cihaz için de geçerli olacak.