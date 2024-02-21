Apple bir şeyler deniyor: iPhone 16 Pro’nun ilginç kamera tasarımı ortaya çıktı Apple’ın bu yılın sonunda tanıtacağı iPhone 16 ailesi hakkında yeni detaylar geldi. İddialara göre iPhone 16 serisinin Pro modelleri yeni bir kamera tasarımı ile gelecek.

ensonhaber.com

Şimdiden eylül ayında satışa çıkacak iPhone 16 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Yeni ortaya çıkan rapora göre, Apple'ın farklı kamera tasarımları üzerinde çalıştığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Apple'ın, Samsung Galaxy S24 serisindeki gibi dikey olarak yerleştirilmiş yeni kamera düzeniyle karşımıza çıkacağı konuşuluyordu. Ancak, şimdi bambaşka tasarımlar ortaya çıkmaya başladı.

Yeni kamera tasarımı bu şekilde görünüyor

İddialara göre; Apple’ın test ettiği iPhone 16 Pro prototiplerden biri, ilginç bir kamera tasarımına sahip olacak. Apple’ın üzerinde çalıştığı tasarım, sosyal medyada paylaşıldı.

Yukarıdaki görsele göre Apple, iPhone 16 Pro’nun kamera bölümündeki tüm kameraları tek bir lens camı ile korumayı düşünüyor.

Söz konusu kamera düzeni, henüz Apple tarafından yalanlamasa da böyle bir tasarım şimdiden kullanıcılar tarafından oldukça ilginç bulundu.

Analistler, bu tasarımın iPhone 16 Pro’da kullanılacak son tasarım olmayabileceğini ve Apple’ın tasarım testlerine devam ettiğini söylüyor.