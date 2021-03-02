Apple, bir yıl aradan sonra ABD'deki tüm mağazalarını açtı

Apple, koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez ABD genelinde bulunan 270 mağazasının tamamını yeniden faaliyete geçirdi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almıştı.

ABD'li şirket, her ne kadar normalleşmenin başlamasıyla bütün mağazalarını yeniden açsa da özellikle 2020'nin sonlarına doğru salgının yeniden etkisini göstermesi; başta ABD, Güney Amerika ve Avrupa'da olmak üzere birçok Apple Store'un yeniden kapanmasına yol açtı.

ABD'DEKİ MAĞAZALARIN TAMAMI AÇILDI

Apple, koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez ABD genelinde bulunan 270 mağazasının tamamını yeniden açtı. Apple'ın Fransa'daki 12 ve Brezilya'daki 2 mağazası ve Çin'deki mağazaları kapalı kalmaya devam edecek

MAĞAZALARDA KORONA ÖNLEMLERİ

Apple, her ne kadar mağazalarını yeniden açsa da bazı önlemleri hayata geçirmek zorunda kaldı. Örneğin, yerel mağazalarda yüz yüze alışveriş yapmak isteyenler, önceden randevu almak zorunda. Bazı mağazalar ise yalnızca Genius Bar hizmeti için açık tutuluyor.