Apple, birçok modeli etkileyen güvenlik açığını giderdi

Neredeyse tüm Apple cihazlarını etkileyen açık nedeniyle yeni bir güncelleme yayınlayan Apple, acil yükleme çağrısı yaptı.

Apple, 22 Haziran 2020'de düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14 sürümünü güncellemeye devam ediyor.

Şimdiye kadar çeşitli güncellemelerle açıkları kapatan marka, 13. açığını da yeni güncellemeyle giderdi.

iOS, iPadOS ve macOS işletim sistemlerini hedef alan söz konusu açık nedeniyle, neredeyse bütün Apple cihazları risk altındaydı.

BİR AN ÖNCE YÜKLEYİN ÇAĞRISI

Açığı kapatan iOS 14.7.1, iPadOS 14.7.1 ve macOS Big Sur 11.5.1 güncellemelerini kullanıma sunan şirket, güncellemenin bir an önce yapılmasını gerektiğini söylüyor.

Paylaşılan bilgilere göre, ‘CVE-2021-30807’ adlı güvenlik açığı, korumasız cihazlarda rastgele kodlar çalıştırmak için kullanılabiliyordu.

iPhone 6s ve daha üst modeller, tüm Mac modelleri, iPad Pro, iPad Air 2 ve daha üst modeller, iPad Mini 4 ve üstü modeller, 5. ve daha üst nesil iPad’ler ve 7. nesil iPod Touch cihazlar bu açıktan etkileniyordu.

iOS 14.7.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR

iOS 14.7.1 güncellemesi telefonunuza ulaştığında gelen bildirime dokunarak ya da Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemeleri yolunu izleyerek güncellemeyi telefonunuza yükleyebilirsiniz.