Apple, çalışanlarına maske zorunluluğu getirdi

Apple, Delta varyantı nedeniyle ABD'deki mağazalarında çalışanların ve müşterilerin maske takmasını zorunlu kıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl mağazalarını kapatmak zorunda kalan Apple, vakaların azalmasından sonra yeniden müşterileriyle buluşmuştu.

Ancak şu anda ABD'de etkili olan Delta varyantı nedeniyle risk almak istemeyen şirket, yeni önlemler hayata geçiriyor.

MASKE ZORUNLU OLDU

Apple, çalışanlarına bir bilgilendirme e-postası gönderdi ve ABD’deki birçok mağazasında hem çalışanların hem de müşterilerin maske takmasını hale getirdi.

Şirket, ofiste çalışanların da aşı olup olmamalarına bakılmaksızın maske takmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti.





Geçtiğimiz günlerde, evden çalışma sisteminden ofislere dönme planını en az 1 ay daha erteleyen Apple, Delta varyantı ile birlikte ofise dönme planlarını askıya almıştı.

Geçen aylarda mağaza içindeki maske yasağını gevşeten Apple, Delta varyantı nedeniyle yine geri adım atmak zorunda kaldı.

TIM COOK ÇOK UMUTLU DEĞİL

Apple CEO’su Tim Cook ise yatırımcılara yaptığı sunumda, “Tüketiciler son aylarda iyimser olsa da pandemi bitmenin çok uzağında. Birçok ülkede Delta varyantının yayılması bizlere iyileşme yolunun uzun bir yol olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

