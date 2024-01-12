Apple CEO’su Tim Cook'un 2023'te ne kadar kazandığı belli oldu Steve Jobs’ın ardından Apple’ın CEO'luk koltuğuna oturan Tim Cook'un 2023 kazancı, bir önceki yıla göre düştü. İşte Tim Cook'un geçtiğimiz yıl kazandığı para.

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Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı son bildirimde, Steve Jobs'tan sonra CEO'luk görevini üstlenen Tim Cook'un 2023 yılındaki kazancı açığa çıktı.

Apple'ın liderliğini 10 yıldan fazla bir süredir sürdüren Cook, geçtiğimiz yıl 63 milyon 209 bin 845 dolar gelir elde etti.

En büyük kazancı Apple hisseleri

Günümüzde en büyük kazancını elindeki Apple hisselerinden sağlayan Tim Cook, 2022 yılında 99,4 milyon dolar gelir elde etmişti.

Bunun 83 milyon dolarlık bölümü hisse senedi, 16,4 milyonluk bölümü ise ek tazminat ödemelerinden oluşuyordu.

Tim Cook'un geçen yıl kazandığı 63 milyon 209 bin 845 doların 3 milyon doları maaş, 47 milyon doları hisse senedi, 10,7 milyon doları ikramiye ve geri kalanı katkı paylarından oluştu.

Cook'un 2024 kazancı ise 50 milyon dolar olarak belirlendi ve bunun yüzde 75'i şirketin yıllık performansına bağlı olacak.