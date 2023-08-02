Apple, Çin'de ChatGPT ve benzer uygulamaları kaldırdı Çin'de 15 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen yapay zeka yönetmeliğiyle birlikte Apple, uygulama mağazasından ChatGPT ve alternatif uygulamalarını kaldırdığını açıkladı.

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Çin'de 15 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen yapay zeka yönetmeliği nedeniyle ülkede faaliyet gösteren şirketler harekete geçti.

Apple, uygulama mağazasından ChatGPT ve alternatif uygulamalarını kaldırdığını duyurdu. Öte yandan Çinli şirketlerin Bard ve ChatGPT'ye rakip olmak için kendi yapay zekalarını üretmeye çalıştıkları kaydedildi.

Çin'in yönetmeliğinde neler var

Geçtiğimiz ay Çin, Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) ve MIIT dahil olmak üzere yedi Çinli düzenleyici tarafından ortaklaşa hazırlanan, üretken yapay zeka modellerine ilişkin dünyanın en erken ve en ayrıntılı yönetmeliğini yayınladı.

Yönetmeliğin 15 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanıyor ve metin, resim, ses ve video dahil olmak üzere tüm üretken yapay zeka içerik hizmetlerini hedefliyor.

Yönetmelik, ürünlerini halka sunmayı uman firmaların sağlıklı içeriği teşvik etmelerini, temel sosyalist değerlere bağlı kalmalarını ve yanlış bilgi veya ulusal güvenliği tehlikeye atan herhangi bir içerik üretmemelerini gerektiriyor.

Şirketlerin algoritmaların tasarımı ve eğitim verilerinin seçimi açısından etnik köken, inanç, ülke, bölge, cinsiyet, yaş, meslek ve sağlık temelinde herhangi bir ayrımcılıktan kaçınmasını da gerektiren yeni kurallara göre, birçok sağlayıcının halka hizmet vermeden önce bir güvenlik değerlendirmesinden geçmesi gerekecek.