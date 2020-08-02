Apple, Çin'deki mağazasından 30 bin uygulamayı kaldırdı

Apple, Çin'deki mağazasından 30 bin uygulamayı kaldırdı

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Apple, Çin'deki App Store'dan yaklaşık 30 bin uygulamayı sildi. Kaldırılan uygulamaların, Apple'a lisans numaralarını bildirmeyen şirketlere ait olduğu iddia edildi.

ABD ile Çin arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanırken, yeni bir gelişme Apple cephesinde yaşandı.

Bu yılın başlarında tüm lisanssız uygulamaları App Store'dan kaldıracağını açıklayan ABD'li şirket, 31 Temmuz'a kadar şirketlere süre vermişti.

Bu ayın başlarında, lisans numaralarını bildirmeyen yaklaşık 3 bin uygulamayı Çin'deki mağazasından kaldıran Apple, bugün itibarıyla toplamda 29 bin 800 uygulamayı Çin App Store'undan sildi.

Üstelik silinen uygulamalar arasında Zynga ve Supercell gibi devlerin oyunları da bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Çin'deki App Store'dan 12.6 milyar dolardan fazla gelir sağlayan Apple'ın yıl sonuna kadar binlerce uygulamayı daha App Store Çin'den kaldırması bekleniyor.