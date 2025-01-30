Apple, DeepSeek yükselişinden kazançlı çıktı

Haber Merkezi

DeepSeek adlı Çinli yapay zeka şirketinin düşük maliyetli ve yüksek performanslı yapay zeka modeli DeepSeek-R1, teknoloji dünyasında dengeleri değiştirdi.

ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yüzde 17'lik bir düşüşe neden olan DeepSeek'in başarısı, Apple'ın hisse değerini ise artırdı.

APPLE DÜŞÜŞTEN ETKİLENMEDİ

DeepSeek'in App Store'da bir numaraya yerleşmesi, ABD borsalarında teknoloji hisselerinde büyük bir satış dalgasına neden oldu.

Ancak, Apple hisseleri bu düşüşten etkilenmedi ve yüzde 7 değer kazandı.

DEEPSEEK'İN BAŞARISI APPLE'A YARIYOR

DeepSeek'in App Store'daki başarısı, Apple'a iki şekilde yarar sağlıyor:

Yeni kullanıcılar: DeepSeek uygulamasını indirmek için App Store'u kullanan yeni kullanıcılar, Apple'ın ekosistemine katılıyor.

Verimlilik: DeepSeek'in düşük maliyetli ve verimli yapay zeka modeli, gelecekte iPhone'larda da kullanılabilir.

APPLE INTELLIGENCE İÇİN UMUT VERİCİ

Jefferies analistleri, DeepSeek'in başarısının Apple Intelligence için umut verici olduğunu belirtiyor.

DeepSeek'in kullandığı "distilasyon" tekniği, büyük yapay zeka modellerini daha küçük ve verimli hale getirmeyi sağlıyor.

Apple, bu tekniği kullanarak iPhone'larda çalışabilecek küçük yapay zeka modelleri geliştirebilir.