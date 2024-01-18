Apple duyurdu: İşte iOS 17.3 ile iPhone'lara gelecek yenilikler Apple, uyumlu iPhone'lar için iOS 17.3 final öncesi sürümünü yayınladı. Gelecek hafta yayınlanacak son sürüm ile birlikte telefonlara gelecek yenilikler de belli oldu.

ensonhaber.com

Apple, önümüzdeki hafta iOS 17.3 güncellemesini yayınlama planını açıkladı. Ayrıca, iPhone modellerine iOS 17.3 ile sunulacak tüm yeni özellikleri içeren detaylı sürüm notlarını da ortaya çıktı.

Gelin hep birlikte, güncelleme ile iPhone'lara gelecek yeniliklere yakından bakalım.

iOS 17.3 ile neler değişecek

Önümüzdeki hafta iPhone ve iPad kullanıcıları için yeni "Unity Boom" duvar kağıdı tüm kullanıcılara sunulacak. Bu, iOS 17.3 güncellemesinin getireceği yeniliklerden sadece biri.

Diğer özellikler arasında Çalınan Aygıt Koruması, Apple Müzik'te arkadaşlarla birlikte düzenlenebilen çalma listeleri, otellerde kullanılabilen AirPlay desteği; Ayarlar menüsünden, Apple ID ile giriş yapılan tüm cihazların AppleCare ve garanti durumlarının kontrol edilebilmesi yer alıyor.

Ayrıca iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri için kaza tespiti özellikleri de iyileştirilecek.

Çalınan Aygıt Koruması nedir

"Çalınan Aygıt Koruması" özelliği, iPhone'unuz çalındığı veya ele geçirildiği durumlarda, "Bul" özelliğinin devre dışı bırakılmasını, Apple ID şifrenizin değiştirilmesini ve iCloud'da saklanan parolalar ile diğer hassas bilgilere erişilmesini önlemek amacıyla ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor.

Çalınan Aygıt Koruması aktifken, telefonun kilidini açmak, kayıp modunu devre dışı bırakmak, içerik ve ayarları sıfırlamak, Safari üzerinden ödeme yöntemlerini kullanmak, iPhone'u yeni bir cihaz olarak ayarlamak ve benzeri işlemler için Face ID veya Touch ID doğrulaması zorunlu oluyor.

Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için kullanıcının Face ID veya Touch ID ile kimlik doğrulaması yapması, bir saat beklemesi ve ardından tekrar Face ID veya Touch ID ile doğrulama yapması gerekiyor.

Yeni duvar kağıdı

iOS 17.3 ve iPadOS 17.3, siyahi toplulukları desteklemek amacıyla yeni Birlik Buketi duvar kağıdını içeriyor.

iOS 17.3 ne zaman yayınlanacsk

Apple, iOS 17.3 güncellemesini gelecek hafta yayınlayacak. Gelen bilgilere göre şirket, yüksek bir ihtimalle güncellemeyi 23 Ocak'ta kullanıma sunacak.