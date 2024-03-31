Apple endişeli: iPhone satışları Çin'de ciddi şekilde düştü Apple'ın iPhone satışları, Çin’de yılın ilk iki ayında ciddi ölçüde düşüş gösterdi. İşte son rakamlar.

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Markalar için oldukça önemli bir yere sahip Çin pazarında, yerli üreticiler yeniden atağa geçti.

Apple, artık Çin’de en çok satan akıllı telefon üreticisi değil. Geçtiğimiz yıl zirveye yerleşen ABD'li şirket, yerini Vivo'ya kaptırdı.

iPhone satışları düşüyor

Resmi verilere göre, Apple’ın şubat ayında Çin’deki iPhone satışlarında yüzde 33 düşüş yaşadığı bildiriliyor. Çin, Apple için en kritik ikinci pazar konumunda.

Çin verilerine göre, şubat ayında yabancı markaların toplam sevkiyatları sadece 2,4 milyon adet olarak gerçekleşti.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi rakamlarına göre, Apple yılın ilk ayında toplamda yaklaşık 5,5 milyon adetle önceki yıla göre yüzde 39 daha az telefon sattı.

iPhone satışlarında yavaşlama eğiliminin önümüzdeki aylarda da süreceği söyleniyor.

ABD ile yaşanan gerilimler, Çinli tüketicileri artık her zamankinden daha fazla yeri markalara yöneltiyor.