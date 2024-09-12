Apple etkinliklerinde gösterilen telefonların saati neden hep 09.41 olarak ayarlı Apple, her yıl düzenli olarak yeni iPhone, iPad ve Mac modellerini tanıtıyor. Apple etkinliklerini canlı izlediyseniz, tanıtılan ürünlerde saatin her zaman 9.41’e ayarlandığını görmüşsünüzdür. Peki neden?

Haber Merkezi

Merakla beklenen iPhone 16 modelleri, pazartesi akşamı düzenlenen etkinlikte resmen karşımıza çıktı.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere 4 yeni model tanıttı.

Apple'ın her etkinliğinde olduğu gibi, bu etkinlikte de tanıtılan tüm ürünlerde saat 09.41'i gösteriyordu.

Ayrıca basın görsellerinde, TV reklamlarında ve reklam panolarındaki tüm ürünlerin ekranlarında da saat 9.41 olarak ayarlı. Peki Apple neden böyle bir şey yapıyor?

09.41'İN GİZEMİ

Apple'ın etkinliklerinde 09:41 saatinin kullanılması, şirketin kurucusu Steve Jobs'a kadar uzanan bir geçmişe sahip.

Eski Apple yöneticilerinden Scott Forstall'a göre bu sayının seçilmesinin nedeni, 2007 yılında ilk iPhone'un tanıtımı sırasında yapılan provalara dayanıyor.

Jobs, açılış konuşması sırasında cihazı tam olarak saat 09:42'de tanıtmayı hedefledi.

Steve Jobs, tanıtım konuşmasından yaklaşık 42 dakika sonra şöyle dedi: "Bugün Apple, telefonu yeniden icat edecek." Daha sonra Jobs’un arkasındaki ekranda saati 9.42’yi gösteren bir iPhone resmi belirdi.

Ancak 2010 yılında ilk iPad'in piyasaya sürülmesiyle her şey değişti. İlk iPad tanıtıldığında ekrandaki saat 9.41’i gösteriyordu.

Şu anda Apple'ın sitesine bakarsanız cihazlarda ayarlı saatin her zaman 9:41 olduğunu görürsünüz.

Üstelik geçen günlerde tanıtılan iPhone 16 modellerinin de saatleri 9.41’i gösteriyordu. Peki neden Apple ilk başta 9.42 olarak kullandığı bu saati 9.41 olarak neden değiştirdi?

Eski iOS şefi Scott Forstall, bu durumu şöyle açıklıyor:

En önemli ürünlerimizin tanıtımını, etkinliğin başlangıcından yaklaşık 40 dakika sonra gerçekleşmesini sağlayacak şekilde ayarlıyoruz.



Ürünün büyük görüntüsü ekranda göründüğünde, gösterilen zamanın izleyicinin saatindeki gerçek saate yakın olmasını istiyoruz. Ancak tam olarak 40 dakikayı tutturmak zor olabiliyor.



İlk iPad’in tanıtımında ise saat 9.41’i gösteriyordu ve Apple bundan sonraki tüm ürünlerinde bu saati kullanmayı tercih etti ve hiç değiştirmedi.

Bu kararın bir diğer amacı da kalabalığa gelecekte ne olacağına dair kısa bir bakış sunmaktır. Saati 9.41 olarak gördüğünüz noktada izleyenlerde beklenti hissi oluşuyor.

Ayrıca en son Apple sunumlarının sabah 9'da (Cupertino yerel saatiyle) gerçekleşmediğini de belirtelim.

Apple artık tüm etkinlikleri yerel saatle 10.00’da tanıtıyor, ama buna rağmen 9.41 saati manevi bir değer olarak korunuyor.