Apple, gizli parti yapmayı sağlayan uygulamayı App Store'dan kaldırdı

Apple, Vybe Together ismini taşıyan gizli parti uygulamasını uygulama mağazasından sildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık insan topluluklarının olduğu toplantılara ve partilere, karantina tedbirleri kapsamında izin verilmiyor.

Ancak uzmanların, virüsün kalabalık ortamda hızlıca yayıldığı konusunda yaptığı uyarılara aldırış etmeyen birçok insan, gizlice partiler düzenlemeye devam ediyor.

Business Insider'ın haberine göre Vybe Together isimli bir uygulama, insanların kolayca parti organizasyonu yapmasını sağlıyordu. Üstelik bu uygulama, özellikle karantina dönemlerinde kullanıcı sayısını daha da artırdı.

APPLE, UYGULAMAYI KALDIRDI

Bu durumu fark eden Apple, anında duruma müdahale etti ve uygulamayı App Store'dan kaldırdı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Vybe Together, App Store'da olmadıklarını onaylarken, "Birçok insan yalnız kaldı. Biz insanların buluşmasını istedik. Büyük organizasyonların uygun olmadığını biliyoruz ve bu noktada zaten tanıtım yapmıyorduk." dedi.





Bu gelişmeden sonra sosyal medyada birçok kullanıcı, salgın döneminde böyle gizli partilerin yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Ancak Vybe Together, çok yakında geri döneceklerini söylüyor.