Apple, Google, Samsung ve diğer akıllı saat kayışlarında yüksek düzeyde toksik kimyasallar bulundu

Haber Merkezi

Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayınlanan bir araştırma, birçok popüler akıllı saat kayışında PFAS olarak bilinen "sonsuza dek kalıcı kimyasallar" bulunduğunu ortaya çıkardı.

Kanser, bağışıklık sistemi sorunları ve gelişimsel sorunlar gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bu kimyasallar, çevrede parçalanamadığı ve vücutta biriktiği için endişe verici.

FLOROELASTOMER MALZEMESİ RİSK TAŞIYOR

Araştırmada, dayanıklı ve suya dayanıklı olduğu için sıklıkla kullanılan floroelastomer adlı malzemeden yapılmış akıllı saat kayışları incelendi.

Farklı markalardan ve fiyatlardan kayışlar test edildi ve çoğunda yüksek seviyelerde PFHxA adlı bir PFAS kimyasalı bulunduğu tespit edildi. Cilt yoluyla emilebilen bu kimyasal, terlemeyle birlikte gözeneklere de girebiliyor.

HANGİ MARKALAR ETKİLENİYOR?

Araştırmada PFHxA bulunan kayış markaları şunlar:

Apple

Apple/Nike

Garmin

Fitbit

Google

Kings of King

Modal

Samsung

Tighesen

Vanjua

Apple Sport, Galaxy Watch Rugged Sport, Galaxy Watch Sport T-Buckle ve Pixel Watch Active kayışlarının floroelastomer malzemeden yapıldığı belirtiliyor.

Galaxy Watch Ultra Marine, Galaxy Watch Ultra Peakform ve Galaxy Watch7 Sport kayışları ise floroelastomer içermeyen HNBR malzemeden üretiliyor.

NE YAPMALISINIZ

Araştırmacılar, floroelastomerden yapılmış kayışlar yerine farklı malzemelerden üretilen kayışları tercih etmeyi öneriyor.

Kayış satın almadan önce "Viton" veya "FKM" gibi floroelastomer ile eşanlamlı olan terimlere dikkat etmek gerekiyor.