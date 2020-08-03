Apple, Hindistan'da iPhone 11 üretimine başladı

Apple, Hindistan'da bulunan Foxconn fabrikasında iPhone 11 üretmeye başladı. Şirket, böylelikle Çin dışına çıkmak için önemli bir adım attı.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, üretimi durdurmak zorunda kalmış ve mağazalarını kapatmıştı.

Apple'ın üretiminde Çin ağırlığını azaltma planları kapsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü Hindistan'a kaydırmayı planladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Bir süredir Hindistan hükümetinden yetkililer ile görüşme halinde olan Apple, nihayet Hindistan'daki iPhone 11 üretimine başladı.

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Hindistan'daki Foxconn fabrikasında iPhone 11 üretimine başladığını açıklayarak çıkan haberleri de doğruladı.

HİNDİSTAN ÇİN'DEN SONRA EN BÜYÜK PAZAR

Son yıllarda Hindistan birçok akıllı telefon üreticisinin ilgi odağı haline geldi. Özellikle koronavirüs salgınının patlak vermesi nedeniyle Çin'de üretim yapmak istemeyen şirketler, 1 milyarı aşan mobil kullanıcı sayısıyla Çin'den sonra en büyük telefon pazarı olan Hindistan'a taşınıyor.

Örneğin Güney Koreli şirket Samsung, geçtiğimiz günlerde Çin'deki son bilgisayae fabrikasını da kapattığını duyurmuştu.

Apple, Hindistan'da ürettiği iPhone 11 modellerini ilk olarak yerel pazarda satışa çıkaracak ve ardından diğer ülkelere buradan sevkiyat yapacak.