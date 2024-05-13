Apple ile OpenAI anlaştı: ChatGPT iPhone'lara geliyor Apple ile OpenAI'ın yapay zekâ özellikleri için anlaşmaya vardığı açıklandı. İki şirket de şimdilik sessizliğini koruyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok şirket, yapay zeka teknolojilerine dev yatırımlar yapıyor. Şimdilerde ise akıllı telefon üreticileri, bu özellikleri telefonlarına entegre etmeye başladı.

Örneğin, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy S24 serisi, birçok yeni yapay zeka özelliğiyle satışa sunuldu.

Apple'ın ise iPhone için yeni yapay zeka destekli özelliklerini iOS 18 güncellemesi ile kullanıma sunması bekleniyor.

Apple ile OpenAI anlaştı

Apple ile ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

İddialara göre Apple, iOS 18 ile ChatGPT'nin özel bir sürümü de dahil olmak üzere yapay zekâ destekli özellikler sunmaya başlayacak.

Edinilen bilgilere göre Apple, bu anlaşma kapsamında iOS 18 için yeni bir sohbet botu duyuracak. Bu sohbet botu, ChatGPT'nin özelleştirilmiş bir versiyonu olacak.

Ancak, iPhone'lara gelecek yeni özelliğin normal ChatGPT'den farklı olarak hangi özelliklere sahip olacağı bilinmiyor.

Apple, Google ile de görüşüyor

Öte yandan Apple, iPhone'lara yapay zeka özellikleri getirmek için Google ile de görüşme halinde.

iOS 18 ne zaman yayınlanacak.

Şirketin, iWork uygulamalarında büyük dil modellerini (LLMS) ve üretken yapay zekayı içerecek olan iOS 18 güncellemesini haziran ayındaki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyurması bekleniyor.