Apple, İngiltere'de uçtan uca şifrelemeyi kaldırdı

Haber Merkezi

Özgürlük ve kişisel haklar naralarının atıldığı İngiltere'de, tüm dünyanın dikkatini çeken bir gelişme yaşandı.

4 Temmuz'da gerçekleşen seçimlerin galibi olan İngiltere İşçi Partisi, halk üzerinde kurmak istediği baskı nedeniyle tepkilerin odağı olmayı sürdürüyor.

İngiltere hükümetinin, Apple'dan kullanıcı verilerine erişim talep etmesi, dijital güvenlik ve kişisel özgürlükler konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

APPLE TÜM BİLGİLERİ PAYLAŞMAYI KABUL ETTİ

Hükümetin baskıları, dünyanın en değerli teknoloji şirketi olan Apple'ı da yendi.

Apple, 20 Şubat itibarıyla İngiltere'deki kullanıcıları için en yüksek düzeydeki veri güvenliği aracı olan İleri Düzey Veri Koruma (ADP) özelliğini kaldırma kararı aldı.

"KİMSE ERİŞEMEZ" DENİYORDU

İleri Düzey Veri Koruma, uçtan uca şifreleme sayesinde, kullanıcıların iCloud depolama alanlarında sakladıkları fotoğraflar, belgeler ve diğer verilerin yalnızca hesap sahipleri tarafından görüntülenebilmesini sağlıyordu.

Apple, bu özellik hakkında, "iCloud verilerinizin çoğu uçtan uca şifreleme kullanılarak korunur. Verilerinize Apple dahil olmak üzere kimse erişemez." açıklamasında bulunmuştu.

HÜKÜMETE BOYUN EĞDİ

Ancak, İngiltere hükümetinin bu yılın başında Apple'a yönelik talepleri, verilerin Apple dahil hiçbir üçüncü taraf tarafından erişilememesi ilkesine aykırıydı.

Hükümet, Apple'ın erişemediği bu verilere ulaşma hakkını istemişti. Apple, bu talepler karşısında yorum yapmamış olsa da, uzun süredir şifreleme hizmetlerinde "arka kapı" açılmasına karşı çıkıyor ve bunun kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilebileceğini savunuyordu.

Bu nedenle Apple, uçtan uca şifrelemenin zayıflatılmasının, güvenlik açıklarına yol açacağına inanıyordu.

APPLE'IN BİLE GÖREMEDİKLERİNİ İNGİLTERE HÜKÜMETİ GÖRECEK

Bu bağlamda Apple, ADP'nin İngiltere'deki kullanımını sona erdirmek zorunda kaldı.

Bu karar, iCloud hizmetlerinde saklanan verilerin gizliliğini etkiledi.

Artık, İngiltere'deki kullanıcılar, bu yüksek düzey güvenlik aracını etkinleştiremedikleri gibi, daha önce bu hizmetten yararlananların da erişimi ilerleyen bir tarihte devre dışı bırakılacak.

İngiltere hükümeti, böylece Apple'ın bile erişmek istediğinde çeşitli engellere takıldığı tüm kişisel bilgi ve verilere kolayca erişecek.

STANDART ŞİFRELEME KULLANILACAK

Bu değişiklik, iCloud’da (Apple’ın bulut depolama hizmeti) saklanan müşteri verilerinin tamamen gizli olmayacağı anlamına geliyor.

Çünkü, standart şifrelemeyle korunan verilere Apple erişebiliyor ve kolluk kuvvetlerinin elinde arama emri varsa bu verileri onlarla paylaşabiliyor.

Apple, yaptığı açıklamada, güvenlik özelliğinin artık İngiliz müşterilere sunulmayacak olmasından “büyük hayal kırıklığı” duyduklarını belirtti.