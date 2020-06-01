Apple, iOS 13.5 güncellemesinde sorun olduğunu kabul etti

Apple, iOS 13.5 güncellemesinde sorun olduğunu kabul etti

Apple, iOS 13.5 güncellemesine sahip kullanıcıların çeşitli sorunlarla karşılaştığını doğruladı.

Apple'ın; iOS 13 güncellemesini destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde yeni iOS güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuştu.

Geçtiğimiz günlerde kullanıcılara sunulan İOS 13.5 güncellemesinde de birçok sorun tespit edildi.

Bazı kullanıcılar güncellemeden sonra şarj ömrünün kısaldığını belirtirken, bazı iPad kullanıcıları ise yeniden başlatma sorunlarıyla karşılaştı. Üstelik iPad kullanıcıları, fabrika ayarlarına dönülse bile sorunun devam ettiğinden şikayetçi.

MP4 VİDEOLARINDA SORUN

Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre iPhone sahipleri, iOS 13.5 güncellemesinden sonra MP4 uzantılı videoları oynatmakta da sorun yaşıyor.

Apple müşteri desteği, yeni güncelleme ile bazı iPad modellerinin yeniden başlama döngüsüne girdiğini ve iPhone'larda MP4/MPEG-4 uzantılı videolarda sorun yaşandığını kabul etti.

Ancak Apple, sorunların nasıl ve ne zaman giderileceğine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.







