Apple, iOS 14.1 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

Apple, iOS 14.1 güncellemesini yayınlayarak bir önceki güncellemedeki bazı küçük hataları giderdi ve çeşitli iyileştirmeler yaptı.

Apple'ın 22 Haziran'da düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14, geçtiğimiz haftalarda desteklenen iPhone modelleri için yayınlanmıştı.

Ancak yeni güncellemenin ilk sürümü, her zaman olduğu gibi bazı sorunları da beraberinde getirdi. Şirket, daha sonra iOS 14.0.1 güncellemesi ile bu sorunları gidermişti.

Apple, şimdi de bazı küçük hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeren iOS 14.1 güncellemesini kullanıcılara sundu.





iOS 14.1 İLE GELEN YENİLİKLER

iOS 14.1 güncellemesiyle birlikte, iPhone'lara 10 bit HDR video oynatma desteği geldi. Ayrıca Apple, ana ekrana eklenen widget, klasör veya ikonların küçük görünmesi problemini de giderdi.

Ana ekrana widget sürüklendiğinde klasörlerden uygulamaların silinmesi sorunu da iOS 14.1 ile çözüldü. Hesap makinesinde sıfırın gözükmemesi problemi ile birlikte, videoların başlangıcında yaşanan ani çözünürlük düşüşleri de yeni güncelleme ile çözüme kavuştu.





iOS 14.1 ALAN iPHONE MODELLERİ

iPhone 12 serisi

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPod touch (7’nci nesil)

iOS 14.1 NASIL YÜKLENİR?

Güncelleme telefonunuza ulaştığında gelen bildirime tıklayarak veya Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek iOS 14.1 güncellemesini yükleyebilirsiniz.