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- Apple, iOS 14.1 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler
Apple, iOS 14.1 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler
- Haber Merkezi
- 21.10.2020 - 13:33
Apple'ın 22 Haziran'da düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14, geçtiğimiz haftalarda desteklenen iPhone modelleri için yayınlanmıştı.
Ancak yeni güncellemenin ilk sürümü, her zaman olduğu gibi bazı sorunları da beraberinde getirdi. Şirket, daha sonra iOS 14.0.1 güncellemesi ile bu sorunları gidermişti.
Apple, şimdi de bazı küçük hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeren iOS 14.1 güncellemesini kullanıcılara sundu.
iOS 14.1 İLE GELEN YENİLİKLER
iOS 14.1 güncellemesiyle birlikte, iPhone'lara 10 bit HDR video oynatma desteği geldi. Ayrıca Apple, ana ekrana eklenen widget, klasör veya ikonların küçük görünmesi problemini de giderdi.
Ana ekrana widget sürüklendiğinde klasörlerden uygulamaların silinmesi sorunu da iOS 14.1 ile çözüldü. Hesap makinesinde sıfırın gözükmemesi problemi ile birlikte, videoların başlangıcında yaşanan ani çözünürlük düşüşleri de yeni güncelleme ile çözüme kavuştu.
iOS 14.1 ALAN iPHONE MODELLERİ
- iPhone 12 serisi
- iPhone SE (2020)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (2016)
- iPod touch (7’nci nesil)
iOS 14.1 NASIL YÜKLENİR?
Güncelleme telefonunuza ulaştığında gelen bildirime tıklayarak veya Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek iOS 14.1 güncellemesini yükleyebilirsiniz.