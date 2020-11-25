Apple, iOS 15 ile 3 iPhone modeline daha destek vermeyecek

Apple, iOS 15 ile 3 iPhone modeline daha destek vermeyecek

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iOS 15 güncellemesi almayacak iPhone'ların arasına 3 model daha ekledi.

iOS 14, Apple'ın koronavirüs nedeniyle 22 Haziran'a ertelediği geliştiriciler konferansında resmen tanıtılmıştı.

Apple, destekleyen iPhone modelleri için iOS 14 güncellemesini eylül ayında ülkemizdeki iPhone kullanıcılarına sunmuştu.

ABD'li şirket, şimdi ise gelecek yıl kullanıma sunacağı iOS 15 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre ise yeni sürümle birlikte 3 iPhone modeline destek verilmeyecek.

iOS 15 ALACAK iPHONE MODELLERİ

PhoneArena'nın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 12 serisi

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Listeye baktığımızda, Apple'ın iOS 14 güncellemesi dağıttığı iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE (1.nesil) modellerinin iOS 15 güncellemesi almayacağını görüyoruz.

Aslına bakacak olursak, Apple'ın iOS 14 güncellemesini de bu modeller için yayınlamayacağı konuşuluyordu. Ancak şirket; iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modellerine söz konusu güncellemeyi sunmuştu.

Gelecek yıl yayınlanacak iOS 15 güncellemesinde ise bir sürpriz yaşanması beklenmiyor. Henüz Apple tarafından doğrulanmasa da iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modellerinin iOS 15 almayacağı belirtiliyor.

Instagram: @eshteknoloji