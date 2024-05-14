Apple, iOS 17.5 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler Apple, birkaç yeni özellik ve hata düzeltmeleri içeren iOS 17.5 güncellemesini kullanıma sundu.

ensonhaber.com

Apple, mevcut iOS güncellemesindeki bazı hatalar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda iOS 17.4 güncellemesini yayınlamış ve telefonlara bazı özellikler getirmişti.

Şirket, şimdi de bazı hataları düzelten ve birkaç yeni özellik getiren iOS 17.5 güncellemesini dağıtmaya başladı.

iOS 17.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 17.4 ile birlikte, Avrupa Birliği sınırları içerisindeki iPhone modellerinde, dış kaynaktan uygulama yükleme özelliğini aktif edilmişti.

Böylece, kullanıcıların App Store dışından iPhone'lara uygulama yükleyebilmesinin önü açılmıştı.

Apple, iOS 17.5 ile birlikte, yine Avrupa Birliği’nin “Dijital Hizmetler Yasası”na yönelik adımlar atıyor.

iOS 17.5, kullanıcıların internet sitelerinden uygulama indirmesine resmen izin veriyor.

Ancak, kullanıcılar diledikleri web sitesinden değil, uygulama geliştiricilerinin resmi sitelerinden indirme işlemi yapabilecek.

Apple, kendi siteleri üzerinden uygulama yayınlamak isteyen geliştiricilere bazı şartlar koyuyor.

Bunlar arasında; Apple’ın geliştirici programının bir üyesi olmak, uygulamanın AB’de bir milyon indirmeye sahip olması ve veri toplama konusunda şeffaflıklar yer alıyor.

Güvenlik açıkları kapatıldı

Öte yandan iOS 17.5, iPhone kullanıcıları için 15 önemli güvenlik yaması da içeriyor.

ABD'li teknoloji devi, söz konusu açıklardan hiçbirinin daha önce istismar edilmediğini belirtse de kullanıcıların güncellemelerini hızlıca yapması tavsiye ediliyor.

Son olarak, iOS 17.5 güncellemesi takip cihazlarıyla ilgili bir değişikliği içeriyor.

Kullanıcılar, Apple sertifikalı olmasalar bile takip izlemelerini görebilecek ve bunları devre dışı bırakabilecek.