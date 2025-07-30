Apple, iOS 18'in son güncellemesi olması beklenen iOS 18.6'yı yayınlandı

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 18.6 güncellemesini resmen yayınladı.

Yaklaşık 637 MB boyutundaki bu güncellemenin, yeni büyük sürüm iOS 26 öncesindeki son iOS 18 güncellemesi olması bekleniyor.

GÜNCELLEME İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Yeni sürüm, Fotoğraflar uygulamasındaki anı videolarının paylaşılamamasına neden olan bir hatayı gideriyor ve genel güvenlik iyileştirmeleri içeriyor.

Ayrıca, Avrupa'daki kullanıcılar için alternatif uygulama mağazalarından uygulama yüklemeye yönelik yeni bir arayüz sunuyor.

GÖZLER ARTIK iOS 26'DA

Bu güncelleme ile birlikte Apple, iOS 18 üzerindeki çalışmalarını tamamlamış oluyor.

Şirketin artık tüm odağını, eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte sunulacak olan büyük güncelleme iOS 26'nın herkese açık beta testlerine çevirdiği belirtiliyor.