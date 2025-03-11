Apple, iOS 19 ile yapay zeka özelliklerini azaltacak

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Apple Intelligence'ın başarısız lansmanı ve kullanıcıların yapay zeka özelliklerine yönelik artan eleştirileri, Apple'ı yeni bir strateji izlemeye yöneltti.

Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği analist Mark Gurman'ın haberine göre, Apple, iOS 19 güncellemesi ile yapay zeka özelliklerine yeni özellikler eklemek yerine mevcut özellikleri daha fazla uygulama ve hizmete entegre etmeye odaklanacak.

APPLE INTELLIGENCE'IN HAYAL KIRIKLIĞI VE KULLANICI TEPKİLERİ

Apple Intelligence, iPhone 16'nın en önemli satış noktası olarak lanse edilmişti. Ancak, lansman sonrasında yaşanan sorunlar ve yapay zeka özelliklerinin yetersizliği, kullanıcılar arasında büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Bildirim özetlerinin hatalı çalışması, görüntü düzenleme araçlarının rakiplerinin gerisinde kalması ve kişisel Siri'nin sürekli ertelenmesi, Apple'ın yapay zeka alanındaki eksikliklerini gözler önüne serdi.

Kullanıcılar, sosyal medya platformlarında Apple'a yönelik eleştirilerini dile getirerek, şirketin yapay zeka özelliklerine bu kadar zaman harcamak yerine, mevcut iOS hatalarını düzeltmeye odaklanmasını talep etti.

APPLE'IN YENİ STRATEJİSİ VE BEKLENTİLER

Apple'ın iOS 19'da yapay zeka odağını azaltma kararı, kullanıcıların sesine kulak verdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Şirketin, mevcut yapay zeka özelliklerini geliştirmeye ve daha fazla uygulama ve hizmete entegre etmeye odaklanması, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Apple'ın yapay zeka alanındaki rekabetçi ortamda nasıl bir yol izleyeceği ve kullanıcı beklentilerini ne kadar karşılayabileceği merak konusu.