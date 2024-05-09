Apple, iPad kutularından şarj adaptörünü kaldırdı 7. nesil iPad Pro ve 6. Nesil iPad Air tabletleri ile birlikte kutulardan şarj adaptörü kaldırıldı. İşte detaylar.

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ABD merkezli teknoloji devi Apple, 7 Mayıs'ta düzenlediği etkinlikten yeni ürünlerini sergiledi. Etkinlikte sahne alan Tim Cook, yeni iPad Air ve iPad Pro modellerini tanıttı.

iPad Air ve iPad Pro modelleri birkaç yeni özellik ile birlikte gelirken, etkinlikteki bazı detaylar gözlerden kaçmadı.

Kutudan şarj adaptörü kaldırıldı

Çevreye duyarlılık adına yıllardır iPhone kutularına şarj adaptörü koymayan Apple, iPad'ler için de aynı kararı aldı.

iPad Air 11, iPad Air 13,iPad Pro 11 ve iPad Pro 13 modellerinin kutularında şarj adaptörü olmayacak.

Türkiye fiyatları

Yeni iPad Air, 11 inçlik model için 599 dolardan ve 13 inçlik model için 799 dolardan satışa sunulacak.

11 inçlik modelin Türkiye fiyatı 25 bin 999 TL'den, 13 inçlik modelin fiyatı ise 34 bin 999 TL'den başlıyor.

11 inçlik iPad Pro 999 dolardan satışa sunulacak. 13 inçlik modelin fiyatı ise 1299 dolar olarak açıklandı.

11 inçlik iPad Pro'nun Türkiye fiyatı 45 bin 999 TL'den, 13 inçlik modelin fiyatı ise 59 bin 999 TL'den başlıyor.