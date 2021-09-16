Apple, iPhone 12 Pro ve Pro Max'i sitesinden kaldırdı

iPhone 13 tanıtım etkinliğinden hemen sonra Apple, iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerini resmi web sitesinden sildi ve satışını durdurdu.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 13 modellerini görücüye çıkarmıştı.

ABD'li şirket, her yıl yeni iPhone ailesini satışa sunduktan birkaç ay sonra eski serinin Pro ve Pro Max modellerini web sitesinden kaldırıyor.

Ancak bu yıl oldukça acele eden Apple, etkinlikten hemen sonra iPhone 12 Pro, Pro Max ve XR modellerini resmi web sitesinden kaldırdı.

iPhone 13 ailesi daha satışa sunulmadan 12 Pro ve Pro Max’in kaldırılması, pek çok kullanıcıya göre Apple’ın "iPhone 13 satın alın" çağrısının bir parçası.

Telefonlar, her ne kadar Apple’ın internet sitesinden kaldırılmış olsa da ülkemizde ve tüm dünyadaki alışveriş sitelerinde Apple güvencesiyle satılmaya devam ediyor.

KULLANICILAR BEĞENMEDİ

Yeni tanıtılan iPhone 13 modelleri ile iPhone 12 serisi arasında fazla bir fark bulunmaması, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Birçok kullanıcı, iPhone 13 almak yerine iPhone 12 almanın daha cazip olduğunu söylüyor.

Bu nedenle Apple'ın, eski serideki modelleri resmi web sitesinden kaldırdığı söyleniyor.