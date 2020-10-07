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    Apple, iPhone 12 serisinin tanıtım tarihini açıkladı

    Apple, koronavirüs nedeniyle geciken iPhone 12 serisini ne zaman tanıtacağını duyurdu. İşte iPhone 12 etkinliği hakkında tüm detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 14:08
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    Apple, iPhone 12 serisinin tanıtım tarihini açıkladı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tedarik sorunları yaşayan Apple, merakla beklenen iPhone 12 serisini bu yıl geciktirmek zorunda kaldı.

    Daha önce yeni iPhone modellerinin ekim ayı içerisinde tanıtılacağını sizlerle paylaşmıştık. Ancak Apple tarafından kesin bir tarih belirtilmemişti.

    APPLE, iPHONE 12 ETKİNLİK TARİHİNİ DUYURDU

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 12 serisini tanıtacağı tarihi açıkladı. Söz konusu açıklamaya göre şirket, tanıtım etkinliğini 13 Ekim Salı günü TSİ 20.00'de gerçekleştirecek.

    iphone

    iPHONE 12 SERİSİNDEN NE BEKLİYORUZ?

    Tasarım anlamında iPhone 12 serisinden çok fazla bir değişiklik beklenmiyor. Ancak telefonun sahip olduğu donanım özellikleri ve 5G desteği, iPhone 12 serisini öne çıkaran özellikler arasında yer alacak.

    Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgileri toparladığımızda, Apple'ın etkinlikte 4 farklı iPhone 12 modeli tanıtacağını tahmin ediyoruz. Bu modeller; 5,4 inçlik iPhone 12, 6,1 inçlik iPhone 12 Max, 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max olacak.

    Ayrıca telefonların kutusundan kulaklık ve şarj adaptörünün çıkması beklenmiyor.

    13 Ekim Salı günü saat 20.00'den itibaren yeni iPhone 12 serisi hakkında tüm bilgiler Ensonhaber'de olacak.

    Instagram: @eshteknoloji

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