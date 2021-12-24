Apple, iPhone fiyatlarında indirime gitti: İşte yeni fiyatlar

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde satılan tüm ürünlerine zam yapan Apple, kurdaki düşüş sonrası fiyatları aşağıya çekti. İşte yeni iPhone fiyatları...

Apple Türkiye, hızla yükselen dolar kurunun etkisiyle ürünlerine geçtiğimiz günlerde ciddi zamlar yapmıştı.

Yapılan zam öncesi 22 bin 999 TL'den satılan iPhone 13 Pro Max 128GB, yeni zamla birlikte 31 bin 999 TL'ye kadar çıkmıştı.

Öte yandan, iPhone 13 Pro Max 1TB sürümünün satış fiyatı 41 bin 999 TL olarak açıklanmıştı.

iPHONE FİYATLARINDA İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan geri çekilme, İPhone fiyatlarına da yansıdı. Apple, başta iPhone'lar olmak üzere birçok üründe indirim uyguladı.

İNDİRİMLİ iPHONE FİYATLARI

Dolar kurunun sert düşmesiyle birlikte, indirimli Phone fiyatları şu şekilde oldu:

iPhone SE 2 64 GB

Eski fiyat: 10 bin 499 TL

Yeni fiyat: 7 bin 799 TL

iPhone 11 64 GB

Eski fiyat: 13 bin 999 TL

Yeni fiyat: 10 bin 999 TL

iPhone 11 128 GB

Eski fiyat: 14 bin 999 TL

Yeni fiyat: 11 bin 699 TL

iPhone 12 mini 64 GB

Eski fiyat: 17 bin 999 TL

Yeni fiyat: 13 bin 499 TL

iPhone 12 64 GB

Eski fiyat: 19 bin 999 TL

Yeni fiyat: 14 bin 999 TL

iPhone 13 mini 128 GB

Eski fiyat: 19 bin 999 TL

Yeni fiyat: 14 bin 799 TL

iPhone 13 128 GB

Eski fiyat: 21 bin 999 TL

Yeni fiyat: 16 bin 299 TL

iPhone 13 Pro 128 GB

Eski fiyat: 28 bin 999 TL

Yeni fiyat: 21 bin 499 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB