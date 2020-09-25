- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Apple, iPhone'lar için iOS 14.0.1 güncellemesini yayınladı: İşte giderilen hatalar
Apple, iPhone'lar için iOS 14.0.1 güncellemesini yayınladı: İşte giderilen hatalar
- Haber Merkezi
- 25.09.2020 - 15:53
- Güncelleme : 25.09.2020 - 15:53
Apple'ın 22 Haziran'da düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14, geçtiğimiz günlerde desteklenen iPhone modelleri için yayınlanmıştı. Ancak yeni güncellemenin ilk sürümü, her zaman olduğu gibi bazı sorunları da beraberinde getirdi.
Yeni sürüm ile birlikte, özellikle varsayılan uygulama seçiminde meydana gelen bazı sorunlar kullanıcıların tepkisini çekmişti.
Örneğin bazı kullanıcılar, Chrome'un varsayılan tarayıcı olarak seçilemediğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise iPhone'lar kapatılıp açıldığında varsayılan uygulama ayarlarının sıfırlandığını dile getirmişti.
iOS 14.0.1 YAYINLANDI VE SORUNLAR GİDERİLDİ
Apple, 185 MB boyutundaki iOS 14.0.1 güncellemesini kullanıma sundu. Yeni güncelleme ile giderilen sorunlar şu şekilde:
- iPhone’u yeniden başlattıktan sonra tarayıcı ve e-posta ayarlarının sıfırlanması sorunu giderildi.
- iPhone’un Wi-Fi ağına bağlanmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.
- Bazı e-posta sağlayıcılarından atılan e-postaların gönderilmeme sorun düzeltildi.
- iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ta kamera ön izlemesinde yaşanan bir sorun düzeltildi.
- News araç takımında görüntüleri engelleyen bir sorun düzeltildi.
iOS 14.0.1 ALAN iPHONE MODELLERİ
- iPhone SE (2020)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (2016)
- iPod touch (7’nci nesil)
iOS 14.0.1 NASIL YÜKLENİR?
Güncelleme telefonunuza ulaştığında gelen bildirime tıklayarak veya Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek iOS 14.0.1 güncellemesini yükleyebilirsiniz.