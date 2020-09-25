Apple, iPhone'lar için iOS 14.0.1 güncellemesini yayınladı: İşte giderilen hatalar

Apple, iOS 14.0.1 güncellemesini yayınlayarak bir önceki güncelleme iOS 14'ün neden olduğu bazı küçük hataları giderdi. İşte iOS 14.0.1 güncellemesi ile giderilen tüm hatalar.

Apple'ın 22 Haziran'da düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14, geçtiğimiz günlerde desteklenen iPhone modelleri için yayınlanmıştı. Ancak yeni güncellemenin ilk sürümü, her zaman olduğu gibi bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Yeni sürüm ile birlikte, özellikle varsayılan uygulama seçiminde meydana gelen bazı sorunlar kullanıcıların tepkisini çekmişti.

Örneğin bazı kullanıcılar, Chrome'un varsayılan tarayıcı olarak seçilemediğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise iPhone'lar kapatılıp açıldığında varsayılan uygulama ayarlarının sıfırlandığını dile getirmişti.





iOS 14.0.1 YAYINLANDI VE SORUNLAR GİDERİLDİ

Apple, 185 MB boyutundaki iOS 14.0.1 güncellemesini kullanıma sundu. Yeni güncelleme ile giderilen sorunlar şu şekilde:

iPhone’u yeniden başlattıktan sonra tarayıcı ve e-posta ayarlarının sıfırlanması sorunu giderildi.

iPhone’un Wi-Fi ağına bağlanmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.

Bazı e-posta sağlayıcılarından atılan e-postaların gönderilmeme sorun düzeltildi.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ta kamera ön izlemesinde yaşanan bir sorun düzeltildi.

yaşanan bir sorun düzeltildi. News araç takımında görüntüleri engelleyen bir sorun düzeltildi.

iOS 14.0.1 ALAN iPHONE MODELLERİ

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPod touch (7’nci nesil)

iOS 14.0.1 NASIL YÜKLENİR?

Güncelleme telefonunuza ulaştığında gelen bildirime tıklayarak veya Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek iOS 14.0.1 güncellemesini yükleyebilirsiniz.