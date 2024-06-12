Apple, iPhone'lara en az 5 yıl güvenlik desteği verecek Apple, yasal zorunluluk nedeniyle, iPhone 15 serisinden başlayarak en az beş yıl güvenlik güncellemesi sunacak.

ensonhaber.com

Samsung başta olmak üzere birçok Android akıllı telefon üreticisi, telefonlara belirli bir süre boyunca destek veriyor ve bu süre genellikle önceden müşterilere açıklanıyor.

Apple ise iPhone’ları güvenlik ve yazılım güncellemeleriyle ne kadar süre destekleyeceğine ilişkin bir taahhütte hiç bulunmuyor.

Ancak, İngiltere’deki yeni yasal gereklilik sayesinde Apple geri adım attı ve telefonlara kaç yıl boyunca destek vereceğini açıklamak zorunda kaldı.

iPhone'lar 5 yıl destek alacak

Herkese açık yayınlanan belgeye göre, Apple, iPhone 15 modellerini piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren en az beş yıl süresince destekleyeceğini söylüyor.

Apple'ın bu taahhüdü sadece güvenlik güncellemelerini kapsıyor.

Hem Samsung hem de Google, kendi amiral gemisi cihazları için yalnızca güvenlik güncellemelerini değil, aynı zamanda Android işletim sistemi güncellemelerini de yedi yıl garanti ediyor; bu, Apple'ın garanti ettiğinden iki yıl daha uzun.

Ancak Apple, şu ana kadar 5 yıldan daha eski telefonlarına da güvenlik güncellemesi yayınlamasıyla biliniyor.

Örneğin, bu mart ayında neredeyse dokuz yıllık bir cihaz olan iPhone 6s üzerinde çalışan bir güvenlik güncellemesi yayınlanmıştı.