Apple, iPhone'lara yapay zeka getirmek için Çin ile görüşüyor İddialara göre Apple, iOS 18’in yapay zekâ özellikleri için Çinli Baidu şirketi ile görüşmelere başladı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok şirket, yapay zeka teknolojilerine dev yatırımlar yapıyor. Şimdilerde ise akıllı telefon üreticileri, bu özellikleri telefonlarına entegre etmeye başladı.

Örneğin, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy S24 serisi, birçok yeni yapay zeka özelliğiyle satışa sunuldu.

Apple'ın ise iPhone için yeni yapay zeka destekli özelliklerini iOS 18 güncellemesi ile kullanıma sunması bekleniyor.

Apple, yapay zeka için Baidu ile görüşüyor

Daha önce Apple'ın, Google'ın Gemini yapay zeka motorunu iPhone'lara yerleştirmek için görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

Yeni ortaya çıkan iddialara göre ise şirket, iOS 18’in yapay zekâ fonksiyonları için Çin merkezli Baidu ile görüşüyor.

The Wall Street Journal’ın haberine göre Apple, iOS 18’de yer vereceği yapay zekâ ve makine öğrenme fonksiyonları için daha önce de Baidu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Çin merkezli Baidu'nun, Apple ile yapay zekâ servisi üzerine anlaşma yapabilmek için Çin hükümetinden izin alması gerekiyor.

Henüz geliştirilme aşamasında olan iOS 18, yeni tasarımı ve yapay zeka özellikleri ile en büyük iOS güncellemelerinden biri olacak.

iOS 18 ne zaman yayınlanacak.

Şirketin, iWork uygulamalarında büyük dil modellerini (LLMS) ve üretken yapay zekayı içerecek olan iOS 18 güncellemesini haziran ayındaki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyurması bekleniyor.