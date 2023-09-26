Apple itiraf etti! Kılıf olmadan kullanırsanız, iPhone 15 Pro'lar renk değiştirebilir Apple, yeni titanyum çerçevenin geçici olarak renk değiştirebileceğini belirtiyor. Ancak kullanıcılar, telefonların yüksek fiyatı nedeniyle bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor.

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iPhone 15 modelleri, Apple'ın 12 Eylül'de düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Apple, bu yıl Pro ve Pro Max modellerinde alüminyum yerine titanyum malzemeler kullandı.

iPhone 15 Pro ve Pro Max , uzay araçlarının ve gezici araçların yapıldığı havacılık malzemesiyle aynı olan 5. derece titanyumdan üretildi.

Görünüşe göre, Apple'ın kullandığı titanyum malzemeler bazı sorunları da beraberinde getiriyor.

Apple: Kılıfsız kullanırsanız renk değişimi olur

Apple'ın yeni iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max modellerini satın almak istiyorsanız, bir kılıf almayı da düşünebilirsiniz.

Teknoloji devi, yeni titanyum çerçevenin koruma olmadan geçici olarak renk değiştirebileceğini itiraf etti.

Merakla beklenen telefonlar, yalnızca birkaç gün önce piyasaya sürülmesine rağmen, onları tutmanın bile metal kasanın renginin değişmesine neden olabileceğine dair raporlar zaten internette dolaşıyor.

Yeni iPhone 15 serisi için yayınlanan bir destek belgesinde Apple, 'iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için cildinizdeki yağın, telefonun rengini geçici olarak değiştirebileceğini' söyledi.

Bu sorunun nedeni, daha ucuz olan iPhone 15 ve 15 Plus'ın aksine, daha pahalı olan Pro serisinin paslanmaz çelik yerine hafif titanyum kullanmasıdır.

Bu malzeme ultra güçlü ve süper hafif olmayı vadetse de rutin kullanım nedeniyle metalin rengi solabilir.

iPhone'ların rengi neden değişiyor

Titanyum, ısıtıldığında yüzeyin gökkuşağı gibi görünmesini sağlayan 'parazit renkleri' gösterme gibi ilginç bir özelliğe sahiptir.

Anodizasyon adı verilen bir işlemle, titanyumun yüzeyi havayla reaksiyona girer ve ışığı dağıtan ve metale inanılmaz renkli yüzeyler veren çok ince oksit katmanları üretir.

Bununla birlikte, bir titanyum parçasına çıplak elle dokunduğunuzda, parmaklarınızdaki ince yağ katmanları yüzeye yapışır ve aynı etkinin oluşmasına neden olarak ışığı, çirkin, yağ gibi kaygan bir gökkuşağı gibi saçar.

Milan Politeknik Üniversitesi'nden Doçent Walter Navarrini'ye göre, titanyum kullanmanın en büyük dezavantajlarından biri 'yağlı maddelerin yüzeyde neden olduğu kromatik değişikliktir.

Bununla birlikte, metalin rengi kalıcı olarak solmadığı için paniğe gerek yok. Apple'ın da dediği gibi, çerçeveyi 'yumuşak, hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle' silmek, soruna neden olan yağları gidererek telefonun orijinal görünümünü geri kazandıracaktır.

Apple'ın titanyumla başı dertte

Titanyumun temiz kalmasını sağlamak, Apple'ın birkaç yıldır uğraştığı bir sorundur. 2021 gibi erken bir tarihte şirket; iPhone, MacBook, iWatch ve iPad için yeni kaplamalar yapmaya hazırlık amacıyla titanyum alaşımlarının özel işlemlerine yönelik patentler aldı.

Bu yılın başlarında Apple, yeni ürünlerdeki yağlı izlerin çirkin görünümünü azaltmayı amaçlayan, parmak izini gizleyen oksit kaplama için de patent başvurusunda bulundu.

Ancak Apple'ın daha önceki titanyum ürünü olan Apple Watch Ultra'da da renk solması sorunları yaşandığı için sorunun çözüldüğünü söylemek zor.

Titanyum çerçeve, ağırlığı düşürüyor

Bu sorunlara rağmen titanyum çerçeve ağırlığın azaltılması açısından önemli avantajlar sunuyor.

5,8 inç iPhone 15 Pro yalnızca 187 gram ağırlığında olup, geçen yılki benzer boyuttaki 206 gram iPhone 14 Pro'dan yüzde 9 daha hafiftir.

Bu arada iPhone 15 Pro Max, önceki versiyonu olan iPhone 14 Pro Max'ten neredeyse 20 gram daha hafif ve aynı zamanda biraz daha kalın.