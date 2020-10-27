Apple, kablosuz şarj matı AirPower'ı tamamen sonlandırdı

Apple'ın, ilk olarak 2017 yılında tanıttığı AirPower isimli kablosuz şarj matı projesinden tamamen vazgeçtiği söyleniyor.

Apple, Eylül 2017'de düzenlediği bir etkinlikte iPhone 8 ve iPhone X ile beraber yeni AirPower kablosuz şarj cihazını tanıtmıştı.

Aynı anda üç Apple ürününü şarj edebileceği söylenen AirPower kablosuz şarj kitinin, Mart 2018'de tanıtılacağına dair söylentiler ortaya çıkmış, ancak bu tarihte de hiçbir tanıtım gerçekleşmemişti.

APPLE, BAŞARISIZ OLDUKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ

Apple, AirPower projesinde tamamen başarısız olduğunu geçtiğimiz yıl itiraf etmiş ve donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Dan Riccio, AirPower'ların iptal edildiğini belirterek kullanıcılardan özür dilemişti.

BU YIL YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen teknoloji yazarı Jon Prosser, geçtiğimiz mart ayında AirPower kablosuz şarj matı projesinin sonlanmadığını ve şu anda Apple'ın bu proje üzerinde çalıştığını iddia etti.

AIRPOWER ARTIK APPLE'IN GÜNDEMİNDE YOK

Şimdi yeni bir açıklama daha yapan Prosser, Apple'ın yeni AirPower kitinden tamamen vazgeçtiğini ve artık üretilmesinin söz konusu olmayacağını açıkladı.

Görünüşe göre Apple, iPhone 12 serisi ile birlikte tanıttığı MagSafe isimli kablosuz şarj cihazı nedeniyle, artık AirPower projesini tamamen sonlandırmış durumda.

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