Apple, katlanabilir cihazlarının ekranları için Samsung ile anlaşma imzaladı Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, katlanabilir ekran tedarik konusunda Samsung ile anlaşma imzaladı.

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Katlanabilir akıllı telefon pazarında rakiplerinin biraz gerisinde kalan Apple, bu konuda sessizliğini koruyor.

Daha önce Apple'ın birden fazla katlanabilir telefon patenti aldığını ve bu konuda çalışmalar yaptığını sizlerle paylaşmıştık.

Hatta iddialara göre ABD'li şirket, birden fazla katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çalışıyor.

Apple ile Samsung anlaştı

Digitimes'ın endüstri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Apple, gelecekteki katlanabilir cihazları için Samsung ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Samsung, katlanabilir iPhone ve iPad modelleri için ekran üretecek.

Son gelen bilgilere göre ilk önce katlanabilir iPad benzeri bir cihazın çıkacağı iddia ediliyor.

Katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek

Teknoloji dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından Jeff Pu, katlanabilir ekranlı MacBook ile katlanabilir ekranlı iPhone'un ne zaman piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Jeff Pu'ya göre, katlanabilir ekranlı MacBook'un seri üretimi gelecek yılın sonlarında başlayacak. Katlanabilir ekranlı iPhone ise 2026'da seri üretime girecek.

Sızıntı kaynağı, Apple'ın hem 7.9 inç hem de 8.3 inç boyutlu iki farklı katlanabilir iPhone modeli piyasaya süreceğini iddia ediyor.