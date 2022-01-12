Apple, katlanabilir iPhone fikrine sıcak bakmıyor

Gelen bilgilere göre Apple, kısa vadede katlanabilir bir iPhone piyasaya sürmek istemiyor. ABD'li şirket, şimdilik piyasayı uzaktan izleyecek.

Samsung ve Huawei gibi şirketler, geçtiğimiz yıllarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti..

Apple ise katlanabilir telefonlar hakkında sessizliğini korumaya devam ederken, gelen bilgiler, Apple'ın gelecek planlarını gözler önüne seriyor.

Daha önce Apple'ın birden fazla katlanabilir telefon patenti aldığını ve bu konuda çalışmalar yaptığını sizlerle paylaşmıştık. Hatta iddialara göre ABD'li şirket, birden fazla katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çalışıyor.

APPLE, SICAK BAKMIYOR

Apple, her ne kadar katlanabilir iPhone üzerinde çalışsa da şimdilik rakiplerini izlemeyi tercih ediyor. Çünkü şirket, katlanabilir telefonların gelecekte modasının geçeceğini düşünüyor.

Kısacası, daha önce Apple'ın aldığı katlanabilir telefon patentleri, gerçeğe dönüşmeden rafa kaldırılabilir.

APPLE, GENELLİKLE YAVAŞ DAVRANMAYI TERCİH EDİYOR

Apple'ın katlanabilir telefonlarda "bekle ve gör" yaklaşımı uyguladığı söylentisi aslında pek de şaşırtıcı değil.

ABD'li şirket; çift lensli kameralar, parmak izi sensörleri veya 5G gibi teknolojileri benimseme konusunda hep rakiplerinden daha sonra adımlar atmıştı.