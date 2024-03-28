Apple, katlanabilir iPhone modelini 2027'de piyasaya sürebilir Apple'ın uzun zamandır söylentilere konu olan katlanabilir iPhone modeli bir kez daha ertelendi. Yeni tarih ise 2027'nin ilk çeyreği.

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Katlanabilir akıllı telefon pazarında rakiplerinin biraz gerisinde kalan Apple, bu konuda sessizliğini koruyor.

Daha önce Apple'ın birden fazla katlanabilir telefon patenti aldığını ve bu konuda çalışmalar yaptığını sizlerle paylaşmıştık.

Hatta iddialara göre ABD'li şirket, birden fazla katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çalışıyor.

Katlanabilir iPhone bir kez daha ertelendi

Yeni ortaya çıkan söylentilere göre, Apple yöneticileri, firmanın tarihindeki ilk katlanabilir modeli bir süre daha erteleme kararı aldı.

Buna göre, katlanabilir iPhone modelinin çıkış tarihi 2026 yılının son çeyreğinden 2027'nin ilk çeyreğine ertelenecek.

Apple parça sorunları yaşıyor

Katlanabilir iPhone modelinin ertelenmesinin en büyük nedeni, parça tedarik sorunları olarak dikkat çekiyor.

Apple, özellikle firmanın standartlarını sağlayabilecek katlanabilir ekranlar bulmakta çok ciddi sorunlar yaşıyor.

Yakın zamanda ortaya atılan bir başka iddia ise Apple'ın katlanabilir telefon gelişimini tamamen durdurduğu yönündeydi. Bununla birlikte, şirket yeni katlanabilir ekranların patentini almaya devam ediyor.