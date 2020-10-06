Apple, kendi ses ekipmanlarını satmaya hazırlanıyor

Apple, üçüncü taraf ses ekipmanlarını kendi mağazasından kaldırdı. Bu haber, şirketin çok yakında kendi kulaklıklarını satmaya başlayacağını gösteriyor.

Özellkle sporcuların ve oyuncuların sıkça kullandığı kulak üstü kulaklıklar, son zamanlarda oldukça popüler.

Apple'ın da kendi kulak üstü kulaklığını piyasaya süreceğine dair şu ana kadar bazı iddialar vardı.

Hatta teknoloji analisti Jon Prosser, Apple'ın haziran ayında düzenleyeceği geliştirici konferansında, kendi kulak üstü kulaklıklarını tanıtacağını iddia etmişti.

APPLE, RAKİP FİRMALARIN KULAKLIKLARINI MAĞAZADAN KALDIRDI

Apple; Sonos, Bose ve Logitech gibi üçüncü taraf ses donanımlarını çevrimiçi ve fiziksel mağazalarından kaldırmaya başladı. Bu bilgi, Apple'ın kendi kulak üstü kulaklarını satışa çıkaracağı iddialarına neden oldu.

Diğer kulaklıkların mağazalardan kaldırılması; Apple'ın, AirPods Studio olarak adlandırdığı ilk Apple markalı kulak üstü kulaklık çiftini duyurmaya yakın olabileceğini gösteriyor.

APPLE'IN KULAKLIKLARI NASIL OLACAK

Apple'ın, 2018 yılından bu yana kendi kulak üstü kulakları üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yeni kulaklıklar, değiştirilebilir kulak pedleri ve kafa bantlarına sahip olacak ve kullanıcılar kulaklıklarını istediği gibi kişiselleştirebilecek. Bu sayede günlük kullanım veya fitness arasında kullanıcılar tercih yapabilecek.

Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıkları, AirPods Pro'da bulunan gürültü önleyici ve kablosuz ses teknolojisini kullanacak.

Bununla birlikte kulaklıkların yüksek kalitede deri malzemelerden üretileceği de gelen haberler arasında.

350 DOLAR CİVARINDA OLACAK

Analist Jon Prosser'e göre Apple, kulak üstü kulaklıklarını yaklaşık 350 dolardan satışa çıkacak.

Söylenen satış fiyatı doğruysa, Apple'ın kulak üstü kulaklıkları vergilerle birlikte ülkemizde 4 bin liraya kadar çıkabilir.