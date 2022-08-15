Apple, kendi uygulamalarında reklam gösterecek

Apple, iPhone'larda Haritalar, Kitaplar ve Podcast'ler gibi önceden yüklenmiş olarak gelen uygulamalarda reklam göstermeyi planlıyor.

Küresel ekonomide yaşanan gerileme ve koronavirüs pandemisinin neden olduğu sorunlar, teknoloji şirketlerini oldukça etkiliyor. Bu nedenle birçok şirket, para kazanmanın yeni yollarını arıyor.

Herhangi bir Apple cihazı aldığınızda; Podcast'ler, Kitaplar ve Haritalar gibi bazı uygulamalar önceden yüklenmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Şimdilerde ise Apple, bu uygulamalarda reklam göstermek için bazı testler gerçekleştiriyor.

Apple testlere başladı

Son raporlara göre ABD'li şirket; Haritalar'da restoran, mağaza veya yakındaki diğer işletmeleri aradığınızda öneriler gösterebilen arama ağı reklamlarını dahili olarak test etti.

Ayrıca Apple, App Store'un Arama sekmesinde gösterilen reklamları, Bugün sekmesine ve uygulama indirme sayfalarına genişletebilir.

Şimdilik konu hakkında Apple'dan resmi bir açıklama gelmese de uygulamalarda daha fazla reklam görmek, kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek.