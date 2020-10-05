Apple, kendini tamir eden bir ekrana sahip katlanabilir iPhone geliştiriyor

Apple, kendini tamir eden bir ekrana sahip katlanabilir iPhone geliştiriyor

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Apple, çizikleri ve ezikleri kendi kendine onaran ekrana sahip, katlanabilir bir iPhone üzerinde çalışıyor.

Samsung ve Huawei, geçtiğimiz aylarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak bu pazarda yarışı önde götürüyor.

Katlanabilir telefonların bir hayli konuşulduğu şu günlerde, Apple'dan bu konuda herhangi bir açıklama gelmiyor.

Şimdiye kadar katlanabilir telefon ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak yeni gelen bilgilere göre ABD'li şirket, katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarına hız kazandırdı.

KENDİ KENDİNİ TAMİR EDECEK

Raporlara göre Apple, çizikleri ve ezikleri onarmak için "kendi kendini onaran" ekranlı, katlanabilir iPhone üzerinde çalışıyor.

Yapılan patent başvurusuna göre Apple, telefonun herhangi bir ekran hasarını otomatik olarak onarabileceğini söylüyor.

BÜYÜK BİR SORUNU ORTADAN KALDIRABİLİR

Uzmanlar, "kendi kendini onarma" özelliğinin, kapak kapanırken kırıntıların sıkışması sonucu hasar görebilen mevcut katlanabilir telefonlardaki en büyük sorunlardan birini çözeceğini ifade ediyor.

Apple'ın başvurduğu patentte şu ifadeler yer alıyor:

"Bir elektronik cihaz çalışırken, cihazın ekranındaki kapak katmanı çizilebilir ya da ezilebilir. Bu nedenle çiziklerin ve eziklerin en aza inmesi gerekir.

Ekranın kapak katmanındaki ezik, çizik ya da diğer kusurların sayısını azaltmaya yardımcı olmak için ekranın kapak katmanı kendi kendini onaran bir malzeme katmanı içerebilir.

Kendi kendini onaran madde katmanı, ekranın kapak katmanının tamamını ya da yalnızca bükülebilir bölgesini kaplayabilir.

Alternatif olarak, kendi kendini onarma, dışardan uygulanan ısı, ışık, elektrik akımı ya da başka türden harici uyaranlar tarafından başlatılabilir veya hızlandırılabilir."



Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaşadığı ekran sorunlarının önüne geçmek isteyen Apple, katlanabilir telefon yarışında pek de acele etmiyor. Şirket, en azından 2023 yılına kadar bütün sorunları çözülmüş hatasız bir telefon üretmeyi planlıyor.